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    14:40, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Нарушения в работе скорой помощи выявили в Алматы: проводится проверка

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы специальная комиссия выявила нарушения в работе скорой медпомощи. Об этом сообщила представитель управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в РСК журналисты спросили у спикера про сотрудников Скорой помощи, которые пожаловались на задержку зарплат, а также на то, что их руководство продавало средства индивидуальной защиты на «черном рынке».

    «Некоторое время назад проведена комиссионная проверка Скорой помощи. Управление общественного здоровья проводило комиссионную проверку. Были выявлены ряд нарушений в работе скорой помощи, в работе некоторых сотрудников станций скорой помощи. Все дела переданы в прокуратуру, правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Жалобы со стороны скорой помощи есть. Но этим уже занимаются правоохранительные органы», - ответила она.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы Правоохранительные органы
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