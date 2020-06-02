Нарушения в крупном торговом доме выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжаются рейдовые мероприятия по открывшимся объектам. Специальная комиссия из числа сотрудников акимата, СЭС Жетысуского района проверили один из крупных торговых домов, площадью свыше 4 тысяч квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе с 25 мая возобновили работу непродовольственные бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны, расположенные на территории торговых домов и центров, а также торгово-развлекательных центров.

Согласно постановлению главного госсанврача города для объектов устанавливается время работы до 23:00 часов. При этом строго должны соблюдаться все санитарные нормы, каждый день персонал должен проходить термометрию, не допускаются к работе лица, имеющие высокую температуру и симптомы респираторных заболеваний.

Также ответственные лица должны обеспечить своих сотрудников медицинскими масками, одноразовыми перчатками. Использованные средства индивидуальной защиты должны складываться в пакеты в специально отведенных местах для вывоза.

Между тем, сегодня мобильная группа проверила торговый дом «Белес».

«В ходе рейда в нескольких бутиках были выявлены нарушения санитарных норм. Не выполняется обработка витрин, нет сопроводительных документов на используемые дезинфицирующие растворы. Некоторые продавцы работают без перчаток и масок, это может привести к заражению населения и самих работников. В маленьких помещениях должны быть не более 3 человек. Расстояние друг от друга - не менее одного метра», - сказала руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора управления контроля качества безопасности товаров и услуг Жетысуского района Алматы Болсынай Шалысбаева.

Она отметила, что с нарушителями будет проводиться разъяснительная беседа. Они приглашены в районный акимат. В отношении них будут приниматься дальнейшие решения.

Менеджер по развитию ТД отметил, что в целом здесь работает 150 субъектов МСБ. На входе в здание по требованию санитарных норм установлен дезинфицирующий тоннель, посетителей не пускают без масок, их проверяют тепловизорами. Каждый час проходит обработка прилавков, территории. Установлены специальные разметки.

Ранее главный госсанврач Алматы Жандарбек Бекшин на онлайн-брифинге заявил, что рейдовые мероприятия проводятся часто. Были разработаны требования.

«Мы провели более 2 тысяч обследований. Только в 65 случаях были наложены административные взыскания. Штрафы крупные касались только тех объектов, которые часто и грубо нарушали санитарные нормы, несмотря на предупреждения. Деятельность 39 объектов была приостановлена. Здесь есть и крупный, и средний, и малый бизнес. Есть два рынка. Исковые заявления по ним поступили на прошлой неделе. Но хочу сказать, что нарушения в основном идут среди малого бизнеса», - сказал он ранее.

Административным штрафом подверглись кофейни, кафе и рестораны, шашлычные, минимаркеты, продуктовые магазины.

«Основные нарушения среди малого бизнеса: продавцы или работники предоставляют услуги, работают без масок, в их учреждениях отсутствуют средства для дезинфекции рук (санитайзеры), работают без перчаток. Отсутствуют разметки для соблюдения социальной дистанции для посетителей», - уточнил он.

Ранее рабочая группа по мониторингу по санитарным нормам в составе представителей акимата, департамента полиции и СЭС и палаты предпринимателей «Атамекен» с проверкой побывала в салонах красоты, крупных продовольственных рынках и супермаркетах, а также продуктовых магазинах и магазинах техники.