Нарушения устраняются - аким СКО о некачественных домах для переселенцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал вопрос переселения граждан в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в ходе брифинга в СЦК аким ответил на вопрос журналистов касательно жалоб переселенцев на некачественное жилье. После данного факта нескольких акимов районов освободили от занимаемых должностей.

«Программа переселения важна для нас, потому что мы этой программой решаем вопросы переселения их трудоизбыточных регионов к нам максимально людей, которые могут работать. За прошлый сложный год мы все таки привлекли порядка 1750 человек. По домам проверка была. Там выявлены нарушения. Но в рамках гарантированного срока обслуживания этих домов, как минимум два года застройщики будут обслуживать и ремонтировать эти дома. Сейчас идет работа по устранению нарушений. Наказание получили акимы районов. Двух акимов мы отстранили от работы, порядка пяти акимов получили замечание», - сказал в ходе брифинга в СЦК аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

По словам акима, 88% переехавших граждан не имели собственного жилья до переезда.

«Когда встречаешься с ними (переселенцами - прим.), они говорят, что у них были проблемы с жильем. Переехав к нам в область, они стопроцентно обеспечены жильем. Надо подумать, сколько испытаний легло на судьбы людей до переезда. Поэтому это большая поддержка для людей, жилищные проблемы которых долгое время не решались», - прокомментировал Кумар Аксакалов.