Нарушения санитарных требований обнаружили в крупных ТРЦ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 85 объектах предпринимательства выявили нарушения санитарных норм в ходе рейдов в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27-28 мая мобильные группы районных акиматов совместно с эпидемиологами провели рейды по выявлению нарушений санитарных норм на объектах сферы услуг, общественного питания и в магазинах «у дома». Мониторингом было охвачено 147 объектов бизнеса», - сообщили в пресс-службе акимата.

Основная цель рейдов - контроль над соблюдением карантинных мероприятий согласно постановлению главного государственного санитарного врача города, в том числе проверка наличия у субъектов всех необходимых средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), средств обработки рук (санитайзеров), а также соблюдения социального дистанцирования между работниками и посетителями объектов.

В результате проверок, только за два дня, выявлены нарушения и приняты административные меры в виде штрафов в отношении 85 объектов. Из них: в Ауэзовском - 11, Алатауском – 21, Алмалинском -10, Бостандыкском – 10, Жетысуском – 4, Медеуском -17, Наурызбайском -3, в Турскибском - 9 объектов.

В числе нарушителей: кафе, рестораны (кафе «Mr Donerci», «Чай La», «Райски Сад», «Master Kafesi», «Оазис», рестораны: «Olivier», «Свет», «Noodles» сеть столовых «Basilic» и др.), парикмахерские («Fantazy», салон красоты «Аделя»), продуктовые магазины («Рахат», «Какаду», «Зарина» и т.д.), вулканизации и автомойки. Кроме того, нарушения санитарных требований выявлены в ТРЦ «АДК», «Grand Park» и сети супермаркетов «Sulpak».

Напомним, по городу Алматы возобновили свою деятельность порядка 80% субъектов малого и среднего бизнеса.

С 18 мая начали функционирование объекты сферы туризма: туроператоры и турагентства, абонентские отделы сотовых операторов и финансовый сектор на 100%.

С 25 мая сняты ограничения с объектов торговли площадью свыше 500 кв. м, сферы общепита и гостиничного бизнеса.

Все объекты предпринимательства, возобновившие свою деятельность, должны строго соблюдать санитарные нормы: установить санитайзеры, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Невыполнение установленных мер влечет за собой административную ответственность, вплоть до полного закрытия объектов.