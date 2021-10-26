Нарушения санитарных норм выявили в университетах и детсадах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы Алматы продолжают выявлять нарушителей карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшую неделю с 18 по 25 октября в городе в ходе дневных и ночных проверок выявлено 12 объектов предпринимательства, нарушивших карантинные ограничения. К административной ответственности привлечено шесть юридических и 77 физических лиц. В ходе 47 проверок общественного транспорта за нарушение масочного режима к ответственности привлечены шесть человек», - сообщили в пресс-службе акимата города.

Также продолжаются проверки дошкольных учреждений, мобильные группы посетили 189 государственных детских садов и 38 дошкольных организаций.

«Так, в детском саду №154 выявлены нарушения масочного режима среди персонала, не соблюдалось дистанцирование и не было маркировок в садах №25, 48. Нарушали требование о проведении влажной уборки и дезинфекции помещений в садах №59 и 148», - добавили в акимате.

Во время проверок в семи вузах выявлено нарушение санитарных норм, не хватало санитайзеров, отсутствовали рециркуляторы. В некоторых общежитиях нет комнат для студентов, находящихся на изоляции. В отдельных вузах не контролируется вход учащихся по проекту Ashyq.

В списке нарушителей - Академия логистики и транспорта, Казахстанский инженерно-технологический университет, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Казахстанско-Британский технический университет, Казахская академия спорта и туризма, Университет международного бизнеса UIB и Каспийский университет.

«При этом из общего количества студентов Алматы пока вакцинированы 57%. Среди преподавателей вузов вакцинированных – 90%. Эпидемиологи уверяют, что молодежь и люди среднего возраста – одни из главных разносчиков инфекции. По их данным, горожане в возрасте от 20 до 39 лет заражаются более чем в 31% случаях, при этом за последние две недели заболеваемость этой возрастной группы выросла почти на 4%», - заявили в ведомстве.

Сообщается, что количество зараженных коронавирусом в Алматы по-прежнему высокое, всего заболели 176 727 человек. На стационарном лечении находятся 1205 человек. При этом первым компонентом против коронавируса вакцинированы 987 305 алматинцев.

В оперативном штабе еще раз обратились к алматинцам активнее проходить вакцину против КВИ, так как только формирование коллективного иммунитета позволит поэтапно снимать ограничения и вернуться к привычному образу жизни.