Нарушения санитарных требований выявлены в 162 школах области Жетісу

В области Жетісу завершился санитарный мониторинг готовности организаций образования к новому учебному году. Проверки показали, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены более чем в половине обследованных школ — недостатки зафиксированы в 162 из 312 учреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетісу Самат Ахметов.

Комплексный мониторинг проводился территориальными управлениями в период с 1 июня по 1 июля. Проверки были организованы в рамках постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 2, предусматривающего посещение объектов особого контроля и надзора.

Фото: Kazinform

Всего специалисты охватили 312 школ, 286 школьных пищеблоков и девять школ-интернатов.

По словам Самата Ахметова, в 162 школах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. По каждому из выявленных фактов руководителям учреждений выданы предписания с указанием необходимых мер по устранению недостатков.

— При этом в отношении десяти школ были приняты постановления о применении мер оперативного реагирования. Основанием стало отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, — отметил он.

Отдельное внимание в ходе мониторинга уделялось организации школьного питания. Нарушения санитарных требований специалисты обнаружили в 81 из 286 проверенных пищеблоков. В отношении индивидуальных предпринимателей, арендующих школьные столовые, также были выданы предписания.

В восьми случаях приняты постановления о применении мер оперативного реагирования в связи с отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения.

Проверки затронули и школы-интернаты. Из девяти обследованных учреждений нарушения выявлены в семи. Руководителям организаций выданы предписания по устранению выявленных недостатков.

Вместе с тем санитарный контроль продолжается уже на этапе исполнения предписаний. Как сообщил спикер, из 162 предписаний, выданных школам, на сегодняшний день исполнено 147. Еще пять предписаний выполнены частично. По шести документам срок исполнения установлен на сентябрь, а по четырем предписаниям информация об устранении нарушений пока не представлена.

При этом предписания, выданные школьным пищеблокам и школам-интернатам, исполнены полностью: все 81 предписание по столовым и семь предписаний по школам-интернатам выполнены.

Представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетісу подчеркнул, что исполнение всех выданных предписаний остается на постоянном контроле. Цель мониторинга — не только выявить нарушения, но и обеспечить их устранение до начала и в ходе нового учебного года, чтобы создать безопасные санитарно-эпидемиологические условия для учащихся.

Ранее сообщалось, что саннарушения выявили на 1 807 объектах образования Туркестанской области.