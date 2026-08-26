Нарушения санитарных требований выявили в 165 школьных столовых Кызылординской области

В рамках подготовки организаций образования Кызылординской области к новому учебному году проведен мониторинг 279 школьных столовых, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в 165 из них выявлены нарушения санитарных требований.

Фото: Аральский районный отдел образования

— В частности, установлено отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, неисправность вентиляционной системы, отсутствие вытяжной вентиляции для отвода тепла и влаги над оборудованием, незавершенные ремонтные работы, недостаток кухонного оборудования и посуды, частичная неисправность технологического и холодильного оборудования. Арендаторам столовых — индивидуальным предпринимателям — выданы предписания об устранении нарушений. В отношении 27 объектов применены меры оперативного реагирования в виде запрета на деятельность, — сообщила руководитель департамента Гульмира Сыздыкова.

Фото: Аральский районный отдел образования

Для проверки исполнения предписаний проведены внеплановые проверки столовых 20 школ. В связи с невыполнением трех предписаний в отношении ответственных лиц составлены протоколы по части 3 статьи 462 КоАП РК и направлены в административный суд.

На сегодняшний день арендаторы 18 столовых получили санитарно-эпидемиологические заключения. Работа по оформлению необходимых документов в остальных столовых продолжается.

Ранее работавшие без разрешения школьные пищеблоки закрыли в Акмолинской области.