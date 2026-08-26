Нарушения при использовании служебных авто выявили в госорганах ЗКО

За первое полугодие текущего года в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 119 правонарушений, связанных с превышением скорости служебными автомобилями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил главный специалист Департамента Агентства по делам государственной службы ЗКО Дулатбек Молдагалиев на заседании совета по этике, из нарушений статьи 592 Кодекса об административных правонарушениях РК (Превышение установленной скорости) 21 приходится на центральные государственные органы, 91— на местные исполнительные органы и семь — на маслихаты.

По словам специалиста, в местных исполнительных органах Байтерекского района совершено 13 нарушений, Теректинского — восемь, Сырымского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля и Управления строительства ЗКО — пять, города Уральска и Акжайыкского района — четыре, Бокейординского района — три.

— Из 119 нарушений 22 произошли в связи с использованием служебных автомашин в нерабочее время, в выходные и праздничные дни. Четыре из них приходится на Акжайыкский район, три — на Бокейординский, два — на Жанибекский, по одному — на Департамент Бюро национальной статистики по ЗКО и Каратобинский районный маслихат, — сказал Д. Молдагалиев.

По его словам, анализ указанных фактов показывает, что в государственных органах региона не осуществляется надлежащий контроль за движением и эксплуатацией служебных автомобилей ответственных должностных лиц. В том числе не прекращается нецелевое использование служебных автомашин и нарушение правил дорожного движения, особенно в ночное время.

На заседании совета по этике было также рассмотрено дисциплинарное дело руководителя отдела внутренней политики Казталовского района Айданы Мухамбетовой. Во время работы она сказала своей подчиненной, главному специалисту Ныгметовой: «Как вы, вместо того, чтобы исправить свою ошибку, повышаете на меня голос? Вы сумасшедшая, оказывается».

Принято решение применить к А.Муханбетовой дисциплинарное наказание в виде предупреждения за употребление слов, несовместимых с этическими нормами.

Ранее сообщалось, что в ЗКО сельский аким освобожден от должности за вождение автомашины в нетрезвом состоянии.