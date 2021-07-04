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    21:07, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Нарушения правил содержания дорог выявили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Полицейские выявляют нарушения правил содержания дорог в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Сайрамском районе Туркестанской области с 29 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дорожная безопасность». В рамках ОПМ сотрудники отдела административной полиции осуществляют постоянную работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и выявлению грубых нарушений правил дорожного движения.

    К примеру, полицейские Сайрамского РУП совместно с представителями «Оңтүстік жолдары басқармасы» установили необходимые новые дорожные знаки. В том числе в селе Теспе, расположенном вдоль трассы Шымкент-Шаян, проложены три пешеходные полосы и нанесены разметки на дороге протяженностью 3,5 километра. Также установлены дорожные знаки ограничения скорости. Все это осуществляется с учетом пожеланий местных жителей в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

    Кроме того, по итогам ОПМ составлены административные протоколы в отношении четырех должностных лиц по статье 631 КоАП РК «Невыполнение требований по проведению работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других сооружений» и 35 административных протоколов по статье 630 КоАП РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений».

    Также полицейские проверили более 50 дорожных и уличных развязок и выявили свыше 90 недостатков. Установлено пять аварийных и опасных участков, выдано 11 предписаний об устранении выявленных недостатков. Всего же в ходе указанного оперативно-профилактического мероприятия изготовлено восемь плакатов и билбордов о соблюдении ПДД.


    Теги:
    Дороги Туркестанская область Правоохранительные органы
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