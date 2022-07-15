15 Июля 2022 20:57

Нарушения прав предпринимателей пресекли прокуроры Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Права свыше 8 тыс. предпринимателей защитила прокуратура Жамбылской области. Результаты работы обсудили в Таразе на заседании экспертного совета по защите бизнеса при областной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокурорами защищены права свыше 8 тыс. предпринимателей в сферах налогового, земельного, административного законодательства, госзакупках, монополии. Так, по протесту облпрокуратуры отозвано более 70 ограничительных мер налоговиков, выставленные в отношении субъектов бизнеса. Возвращено 653 тыс. тенге.

По поступившей жалобе спецпрокуроры расследовали уголовное дело в отношении руководителя отдела ЖКХ Рыскуловского района Дауытбекова Р., который длительное время не возвращал 39 предпринимателям свыше 40 млн тенге гарантийных взносов в сфере госзакупок. В мае суд осудил Дауытбеков Р. по ст.189 ч.4 п.2 УК РК к 7 годам лишения свободы, деньги он возвратил субъектам бизнеса. По аналогичным фактам 85 предпринимателям возвращено более 65 млн тенге.

«По 69 сигналам, поступившим в мобильные группы прокуратуры, 36 подтвердились. В результате защищены права 1 423 предпринимателей, выявлена 251 незаконная проверка сотрудниками ОВД субъектов бизнеса. По протесту прокуратуры фармацевтическая компания освобождена от штрафа в 3 млн тенге, незаконно наложенного департаментом фармконтроля. В целом, по нарушениям КоАП отменены решения в отношении 21 предпринимателя. За нарушение порядка проверки субъектов предпринимательства к адмответственности по ст.175 КоАП привлечено три должностных лица из акимата, СЭС, налоговой», - сообщил представитель прокуратуры области Сержан Абдикулов.

Также на заседании были обсуждены факты незаконного вовлечения субъектов бизнеса в уголовный процесс,

Только после вмешательства прокуратуры в Шуском районе прекратили уголовное дело в отношении компании-поставщика запчастей для сельхозтехники по факту порубки деревьев на частной территории. В отношении инспектора полиции Шакибекова ведется досудебное расследование по ст.365 ч.2 п.4 УК РК (Воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью).

За отсутствием состава преступления прокуратура прекратила дело по факту незаконной майнинговой деятельности. Дело признано незаконно зарегистрированным областным ДЭР, так как компания официально уведомила уполномоченный орган о начале деятельности, задекларировала факт ввоза оборудования на территорию страны, уплатила таможенные платежи.