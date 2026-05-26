Нарушения прав 520 сотрудников больницы устранили в Атырауской области

После проверки в Кызылкогинском районе 520 медработникам оформили обязательное страхование жизни и здоровья, которого они были лишены с начала 2025 года, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

Прокуратурой Кызылкогинского района в ходе анализа соблюдения трудового законодательства выявлены нарушения законности в деятельности районной больницы.

— Установлено, что с 2025 года учреждением не обеспечивалось обязательное страхование жизни и здоровья работников, несмотря на требования закона. В результате 520 медицинских сотрудников осуществляли трудовую деятельность без соответствующей страховой защиты, — отметили в прокуратуре.

Отсутствие страхования создавало риск лишения работников предусмотренных законом компенсационных выплат и социальных гарантий при наступлении производственных травм или иных чрезвычайных ситуаций.

Как подчеркнули в ведомстве, по акту прокурорского надзора трудовые и конституционные права медицинских работников восстановлены.

