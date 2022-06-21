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    20:54, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Нарушения на сумму более 120 млрд тенге выявила ревизионная комиссия в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За отчетный период ревизионной комиссией проведено 18 аудиторских мероприятий на 52 объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель ревизионной комиссии по Алматы Алтай Бердикулов заявил, что по результатам аудиторских мероприятий выявлены нарушения на общую сумму 120,9 млрд тенге.

    «Выявлены финансовые нарушения на 45,5 млрд тенге, неэффективное планирование - на 28,8 млрд тенге, неэффективное использованные бюджетных средств и активов государства - на 46,5 млрд тенге», - сказал он.

    По его словам, по состоянию на 1 мая из 120,9 млрд тенге, восстановлено и возмещено всего 4,9 млрд тенге, в том числе возмещено в ходе аудита 842,9 млн тенге.

    «Сроки исполнения предписаний объектам аудита продлены, в связи с пожаром в здании акимата города, а также судебными разбирательствами», - добавил спикер.

    Алтай Бердикулов добавил, что к административной ответственности привлечено 30 лиц на общую сумму 7,9 млн тенге - 10 должностных и 20 юридических лиц.

    К дисциплинарной ответственности привлечено 34 лица.

    В правоохранительные органы передано 5 материалов:

    1) КГП на ПХВ «Метрополитен» – досудебное расследование.

    2) ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық» – досудебное расследование.

    3) КГУ «Управление энергетики и водоснабжения» – досудебное расследование.

    4) ГУ «Департамент полиции города Алматы» – досудебное расследование.

    5) КГУ «Управление строительства» – на стадии изучения.


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