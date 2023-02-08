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Нарушения на 8,3 млрд тенге зафиксировали камеры «Сергек» в прошлом году в Алматы

8 Февраля 2023, 14:51
Нарушения на 8,3 млрд тенге зафиксировали камеры «Сергек» в прошлом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления цифровизации Алматы Серик Байганин сообщил, что за 2022 год камеры «Сергек» зафиксировали более миллиарда нарушений правил дорожного движения на общую сумму 8,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аппаратно-программные комплексы (АПК) «Сергек» функционируют на территории города с апреля 2019 года. На сегодня имеется 766 АПК «Сергек» (383 – на линейных участках, 383 – на перекрестках) и 5034 камеры фото-, видеонаблюдения.

«За 2022 год системой «Сергек» зафиксировано 1 136 670 нарушений на общую сумму 8 млрд 332 млн тенге. Если брать данные прошлого года, в среднем система фиксирует более 3 тысяч нарушений ПДД в сутки», - ответил спикер.

Спикер добавил, что в первом квартале этого года планируется расширение системы на 575 АПК «Сергек» (493 – на линейных участках, 82 – на перекрестках) - это около 3 тысяч видеокамер.

«Реализация данной инициативы позволит дополнительно снизить смертность на дорогах города Алматы на 30% и полностью покрыть особо аварийные дорожные участки города», - добавил он.

В настоящее время, помимо Алматы система «Сергек» функционирует еще в семи городах Казахстана: Астана, Усть-Каменогорск, Атырау, Шымкент, Туркестан, Тараз, Семей. Также в скором времени АПК появится в Актау.

В сентябре прошлого года руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конырбаев сообщил, что с момента запуска комплекса собрано в бюджет города уже 17,5 млрд тенге.


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