Нарушения на 53 млн тенге выявил «Сергек» за 15 дней в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько нарушений правил дорожного движения зафиксировал «Сергек» за 15 дней, рассказал начальник управления административной полиции Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 3200 нарушений уже было выявлено на сумму около 53 миллиона тенге за 15 дней. В среднем у нас в день около 200 нарушений выявляется», - сказал Жандос Мураталиев.

По его словам, в городе имеется 400 камер «Сергек». Из них 300 - по скоростному режиму, 100 - по линейному.

«То есть, наибольшее количество нарушений приходится именно на скоростной режим», - добавил он.

Ранее сообщалось, что с начала года в Алматы заработают 400 камер «Сергек».