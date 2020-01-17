Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:12
-
-
-
-
-
-
-
Нарушения на 53 млн тенге выявил «Сергек» за 15 дней в Алматы
17 Января 2020 17:23
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько нарушений правил дорожного движения зафиксировал «Сергек» за 15 дней, рассказал начальник управления административной полиции Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Более 3200 нарушений уже было выявлено на сумму около 53 миллиона тенге за 15 дней. В среднем у нас в день около 200 нарушений выявляется», - сказал Жандос Мураталиев.
По его словам, в городе имеется 400 камер «Сергек». Из них 300 - по скоростному режиму, 100 - по линейному.
«То есть, наибольшее количество нарушений приходится именно на скоростной режим», - добавил он.
Ранее сообщалось, что с начала года в Алматы заработают 400 камер «Сергек».
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 16 рейсов задерживаются в аэропорту Нур-Султана из-за непогоды
- Аскар Мамин поручил завершить в 2020 году реализацию крупных автодорожных проектов
- Запустить ежедневные авиарейсы в Алматы намерены в СКО
- Оправданность оценки качества активов признается самими банками - Нацбанк
- Усиление в аэропорту: что делают эпидемиологи Алматы из-за коронавируса в Китае
- Будут ли в Алматы проводить рейды по автомобилям с иностранными номерами
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047