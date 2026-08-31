Нарушения на 49,6 млн теңге при изменении назначения сельхозземель выявили в Жамбылской области

Прокуратура Байзакского района Жамбылской области выявила нарушения земельного законодательства при изменении целевого назначения сельскохозяйственных земель. Общая сумма не поступивших в бюджет обязательных платежей составила 49,6 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Проверка проведена в деятельности отдела земельных отношений акимата Байзакского района. Установлено, что при переводе сельскохозяйственных земель под обслуживание жилых домов, зданий и сооружений уполномоченный орган не обеспечил начисление и взыскание платежей за возмещение потерь сельскохозяйственного производства, предусмотренных Земельным кодексом РК.

В частности, решением акима Улгилинского сельского округа было изменено целевое назначение орошаемого земельного участка площадью 5,7 га. Землепользователь должен был возместить потери сельскохозяйственного производства в размере 7,5 млн теңге, однако в установленный законом срок платеж не поступил.

Всего в ходе проверки выявлено пять аналогичных фактов. Общая сумма обязательных платежей, не поступивших в бюджет, составила 49,6 млн теңге.

По акту прокурорского надзора уже взыскано 35 млн теңге. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время уполномоченные органы принимают меры по взысканию оставшейся задолженности.

Ранее сообщалось о том, что заброшенные сельхозземли на 229 млн теңге вернули государству в области Жетісу.