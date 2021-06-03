РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:47, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Нарушения на 448 млн тенге выявили в медорганизациях Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первые три месяца этого года Фонд медстрахования в алматинских медучреждениях выявил 23 тысячи дефектов на сумму порядка 448 млн тенге. Нарушения были обнаружены в ходе мониторинга качества оказываемых услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам директора алматинского филиала Тлеухана Абилдаева, больше всего дефектов - среди организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По этим организациям осуществлены снятия более чем на 59,6 млн тенге, выявлено 21 тысяч дефектов.

    Также 1,9 тысячи нарушений приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 321,8 млн тенге. Наименьшее количество дефектов – у поставщиков услуг ПМСП: сняты 6 млн тенге.

    «Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», - рассказал Тлеухан Абилдаев.

    Важно отметить, что со стороны Фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательного мониторинга.

    «Нельзя не упомянуть о так называемых «приписках». За 1 квартал этого года экспертами филиала по г. Алматы было выявлено 76 случаев фактически неоказанных услуг, на сумму 1,7 млн тенге на основании поступивших жалоб от населения. Данные случаи выявлены и сняты с оплаты с применением штрафных санкций», - прокомментировал директор филиала.

    Снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:00
    Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Сегодня, 14:45
    Отборочные чемпионаты по робототехнике пройдут в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!