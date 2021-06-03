Нарушения на 448 млн тенге выявили в медорганизациях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первые три месяца этого года Фонд медстрахования в алматинских медучреждениях выявил 23 тысячи дефектов на сумму порядка 448 млн тенге. Нарушения были обнаружены в ходе мониторинга качества оказываемых услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора алматинского филиала Тлеухана Абилдаева, больше всего дефектов - среди организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По этим организациям осуществлены снятия более чем на 59,6 млн тенге, выявлено 21 тысяч дефектов.

Также 1,9 тысячи нарушений приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 321,8 млн тенге. Наименьшее количество дефектов – у поставщиков услуг ПМСП: сняты 6 млн тенге.

«Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», - рассказал Тлеухан Абилдаев.

Важно отметить, что со стороны Фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательного мониторинга.

«Нельзя не упомянуть о так называемых «приписках». За 1 квартал этого года экспертами филиала по г. Алматы было выявлено 76 случаев фактически неоказанных услуг, на сумму 1,7 млн тенге на основании поступивших жалоб от населения. Данные случаи выявлены и сняты с оплаты с применением штрафных санкций», - прокомментировал директор филиала.

Снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.