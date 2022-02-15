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Нарушения на 1,8 млрд тенге выявлены в медорганизациях Алматы

15 Февраля 2022 14:54
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Нарушения на 1,8 млрд тенге выявлены в медорганизациях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За 2021 год фонд медстрахования в медицинских организациях выявил 75 тысячи дефектов на сумму порядка 1,8 млрд тенге. Нарушения были обнаружены в ходе мониторинга качества и объема медицинских услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам директора алматинского филиала ФСМС Тлеухана Абилдаева, больше всего дефектов – среди организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По этим организациям осуществлены снятия более чем на 194,6 млн тенге, выявлено 60 тысяч дефектов.

Также 15 тысяч нарушений приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 1,6 млрд тенге.

«Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», - рассказал Тлеухан Абилдаев.

Сообщается, что со стороны фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательного мониторинга. Снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.

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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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