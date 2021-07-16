Нарушения карантина продолжают выявлять в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В целях обеспечения контроля за соблюдением требований карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм, сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области в составе мобильных групп проводят ежедневные рейды и профилактическую работу, согласно постановления главного государственного санитарного врача, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу области.

К примеру, полицейские Сарыагашского РОП в одном из заведений, расположенных на трассе Жетысай - Шымкент, выявили факт несоблюдения администрацией общепита ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических норм, несмотря на распространение в стране коронавирусной инфекции. То есть, сотрудники кафе обслуживали посетителей, не соблюдая масочный режим и нарушая требования карантина. Подобные нарушения выявили у владельцев ещё нескольких кафе и магазинов. Также стражи порядка остановили семейное торжество «Бесик той», которое проводили в одной из местных тойханы. Как выяснилось, на указанное мероприятие собралось около 40 приглашенных гостей.

Собранные материалы по всем выявленным фактам по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для привлечения нарушителей к ответственности.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости соблюдения требований карантинного режима. Также стоит воздержаться от проведения во время карантина различных свадебных и семейных торжеств и иных массовых мероприятий.

Кроме этого, не стоит забывать носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.