Нарушения карантина продолжают выявлять в Туркестанской области
К примеру, полицейские Сарыагашского РОП в одном из заведений, расположенных на трассе Жетысай - Шымкент, выявили факт несоблюдения администрацией общепита ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических норм, несмотря на распространение в стране коронавирусной инфекции. То есть, сотрудники кафе обслуживали посетителей, не соблюдая масочный режим и нарушая требования карантина. Подобные нарушения выявили у владельцев ещё нескольких кафе и магазинов. Также стражи порядка остановили семейное торжество «Бесик той», которое проводили в одной из местных тойханы. Как выяснилось, на указанное мероприятие собралось около 40 приглашенных гостей.
Собранные материалы по всем выявленным фактам по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для привлечения нарушителей к ответственности.
Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости соблюдения требований карантинного режима. Также стоит воздержаться от проведения во время карантина различных свадебных и семейных торжеств и иных массовых мероприятий.
Кроме этого, не стоит забывать носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.