3 Июня 2022 15:17

Нарушений в период подготовки к референдуму не выявлено – Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Никаких нарушений в период подготовки к референдуму не зафиксировано, заявил заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все проходит по правилам конституционного закона о референдуме. Каких-либо нарушений, в том числе правил агитации, не зафиксировано», - сказал Булат Дембаев на заседании Центральной комиссии референдума.

Представитель главного надзорного органа уточнил, что со дня объявления о назначении референдума в органы прокуратуры по этому вопросу поступило всего 18 обращений. Но ни одно из них не касалось нарушений законодательства о референдуме.

Булат Дембаев подчеркнул, что озвученные данные, а также отсутствие каких-либо жалоб на нарушение законодательства о референдуме свидетельствуют о законности текущего процесса.

Ранее член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов заявил, что по всем обращениям касательно референдума даются своевременные и подробные ответы со ссылками на соответствующие нормы права.

В территориальные комиссии референдума поступило 35 обращений, из которых больше половины, или 23, поступили в комиссию города Алматы (14, или почти 40 %) и комиссию Актюбинской области – (9, или каждое четвертое). По одному обращению имеются в Акмолинской, Атырауской, Павлодарской областях, 3 - в Костанайской области, 4 – СКО и 2 – в городе Шымкенте.

«В основном эти обращения касались порядка подготовки к референдуму и списков голосующих лиц. В то же время ни одного обращения не имеется в столице, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях», - пояснил Асылбек Смагулов.