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    11:56, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Нарушений не выявили – Международная тюркская академия о референдуме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наблюдатели от Международной тюркской академии посетили в Нур-Султане 9 избирательных участков, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время мы можем ответить, что есть интерес населения в референдуме, и этот интерес довольно высокий. Мы это наблюдали лично. Мы не обнаружили нарушений избирательного права в Казахстане. По нашему мнению, Центральная избирательная комиссия и другие уполномоченные органы Казахстана соблюдают все нормы», - сообщил во время пресс-конференции вице-президент Международной тюркской академии Физули Маджидли.

    По данным старшего эксперта академии Тимура Козырева, если в 9 часов утра процент проголосовавших был 3,5%, то в 10 часов эта цифра была уже около 20%. Что доказывает высокую динамику голосования.

    «Международная тюркская академия координирует гуманитарное и научное сотрудничество в тюркском мире. По этой причине я могу сказать, что академическое сообщество тюркского мира наблюдает за референдумом в Казахстане с высоким интересом. Мы верим, что в данных условиях геополитической нестабильности, единство и солидарность тюркских стран должны быть очень сильными. Мы продолжим нашу наблюдательную миссию в течение дня, и мы надеемся, что увидим стабильные условия в Казахстане», - добавил Ф.Маджидли.

    Также он отметил гостеприимство и атмосферу праздника на избирательных участках, где играла музыка и угощали баурсаками.

    Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

    Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.


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