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Нарушение саннорм во время жертвоприношения зафиксировали в Алматы
11 Июля 2022 18:50

Нарушение саннорм во время жертвоприношения зафиксировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На рынке «Каменка» в Алматы посетители и мясники нарушали санитарные требования во время жертвоприношения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК по Алматы Нурлан Ташимов дал разъяснения по сложившейся ситуации.

«К сожалению, произошла такая ситуация. Это было 9 июля на рынке «Каменка». После праздничной молитвы люди заходили внутрь со своими животными для массового жертвоприношения. Сначала специалисты не смогли проконтролировать ситуацию. Туда были направлены два человека из нашего комитета. Позже специалисты приостановили забой, провели уборку, почистили все и снова пустили людей. После окончания Курбан байрама в отношении виновных примут меры», - сказал Нурлан Ташимов.


По его словам, в следующем году этот рынок могут исключить из списка мест, разрешенных для забоя и продажи жертвенного скота.

«В 2023 году мы поднимем вопрос о запрете забоя животных на указанном рынке во время праздника Курбан байрам. Это связано с тем, что администрация рынка не могла провести организационную работу», - добавил спикер.

Ранее акимат города Алматы утвердил 13 мест для совершения жертвоприношений на Курбан айт. Озвучили также условия и правила жертвоприношения на Курбан айт.


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Автор:
Корреспондент
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