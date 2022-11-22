Нарушение правил эксплуатации печи привело к смертельному исходу – МЧС РК

22 Ноября 2022, 16:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одной из частых причин отравления угарным газом в жилых домах является нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи. За теплый период домовладельцы зачастую теряют навыки в обращении печного отопления и забывают о мерах предосторожности. Также само печное отопление за годы эксплуатации приходит в негодность и становится неисправным. В результате происходят несчастные случаи, которые могут стоить человеческих жизней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства пог чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

12 ноября 2022 года в Северо-Казахстанской области в селе Хлебороб района Магжана Жумабаева в частном жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе по причине неочищенного дымохода получил отравление угарным газом средней степени тяжести и госпитализирован гражданин 1994 г.р.

Второй случай отравления угарным газом произошел в Павлодарской области. 15 ноября 2022 года в селе Евгеньевка города Аксу в частном жилом доме по причине имеющейся трещины в печи получили отравление угарным газом и госпитализированы дети хозяина дома2011 г.р. и 2009 г.р. Состояние обоих детей оценивается как средней степени тяжести.

Следующий случай нарушения пожарной безопасности, унесший человеческую жизнь, произошел 19 ноября текущего года в Костанайской области. В частном жилом доме в селе Новоильиновка из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе также в результате неочищенного дымохода получила отравление угарным газом и скончалась хозяйка дома 1932 г.р.

В Абайской области 21 ноября текущего года в частном жилом доме дачного массива Восточный правый города Семея вследствие очередного нарушения правил эксплуатации печи на твердом топливе из-за неочищенного дымохода получила отравление угарным газом хозяйка дома 1965 г.р., которая с состоянием средней степени тяжести госпитализирована в больницу.

Для профилактики отравления угарным газом необходимо:

- замазать трещины в печных кладках, неочищенные дымоходы привести в порядок, использовать только исправные оборудования;

- проводить систематические проверки работы вентиляционной системы, своевременную очистку трубопроводов;

- при установке газовых приборов и оборудований, печей и каминов обращаться только к профессионалам.

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