Нарушение правил безопасности - названа предварительная причина пожара в Павлодаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, а точнее нестандартных электрических удлинителей. В ходе брифинга на площадке СЦК глава управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев озвучил предварительную причину пожара, произошедшего в павлодарской школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно вчерашнего пожара материалы по факту в настоящее время расследуются. Предварительная причина произошедшего пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, то есть нестандартных электрических удлинителей. Это предварительно. Возбуждено уголовное дело», - сообщил Ерлан Турегелдиев.

Что касается всех проверок школ по стране, спикер отметил, что проводить внеплановые проверки не планируется, поскольку все объекты образования проверяются с февраля по май.

«В плановом режиме проводятся проверки всех объектов образования, вне зависимости от площади, этажности. Все объекты относятся к высокой степени риска, поэтому они подвержены проверкам. На первое полугодие запланировано около 8 тыс. объектов. Уже больше половины из них проверено», - сказал Ерлан Турегелдиев.

Он отметил, что общие итоги проверок еще не подводились. Они будут подведены по завершении всех проверок в стране.

«Но можно говорить, что, конечно, есть нарушения требований пожарной безопасности. Как правило, это стандартные нарушения, в основном, режимного характера: закрытие эвакуационных выходов, загромождение путей, неисправное электрическое оборудование. По выявленным нарушениям руководителям объектов образования вручается предписание, даются сроки на их устранение, указывается ответственность за их неисполнение. И до начала учебного года все эти объекты образования, получившие предписания, будут проверены контрольно», - добавил Е. Турегелдиев.