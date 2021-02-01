Нарушать карантин продолжают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские выявили точку общепита, нарушившую карантинный режим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе очередных отработок в одном из населенных пунктов Сарыагашского района мобильной группой выявлен факт работы заведения фастфуда после установленного времени. За нарушение требований постановления главного государственного санитарного врача в отношении нарушителя карантина собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС Сарыагашского района для принятия соответствующего решения.

