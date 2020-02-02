Народный писатель Казахстана Мухтар Магауин отмечает свое 80-летие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 80 лет народному писателю Казахстана, журналисту, исследователю фольклорного наследия казахов, публицисту, общественному деятелю и переводчику Мухтару Магауину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мухтар Муканович Магауин родился 2 февраля 1940 года в Чубартауском районе Семипалатинской области (ныне Аягозский район Восточно-Казахстанской области). В 1962 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, в 1965 году – аспирантуру в этом же вузе. В 1967 году стал кандидатом филологических наук.

Свой трудовой путь М. Магауин начал с должности заведующего отделом литературной критики газеты «Қазақ әдебиеті» в 1965 году. В 1967-1981 годах – заместитель главного редактора в издательстве «Жазушы». Затем работал старшим научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. Ауэзова при Академии наук КазССР, и читал лекции по спецкурсу «Казахский фольклор и история казахской литературы» в Литературном институте им. М. Горького в Москве. Был также доцентом кафедры казахской литературы Казахского педагогического института им. Абая. Позднее, в 80-е годы, занимался свободным творчеством, а также работал на должности главного редактора в издательстве «Жазушы» и журнале «Жулдыз», был секретарем Союза писателей Казахстана.

Публиковаться Мухтар Магауин начал с 1959 года. В 1960 году издана его научная монография «Қобыз сарыны». После этого были опубликованы художественные произведения писателя: роман «Көк мұнар» (1972), повесть «Бір атаның балалары», исторический роман-дилогия «Аласапыран» (1980–1982), роман «Шакан Шері», автобиографический роман «Мен», рассказы «Құмырскакырғын», «Смерть гончей» (1978), «Змеиное лето» (1984), «Лирическое отступление» (1986), а также статьи «Ұлтсыздану ұраны» и другие.

Мухтар Магауин много потрудился и как переводчик на казахский язык – он перевел сборник избранных рассказов С. Моэма, роман Г. Хаггерта «Копи царя Соломона», пьесу «Кремлевские куранты» Н. Погодина и другие известные произведения мировой литературы.

В творчестве Мухтара Магауина всегда было заметно стремление правдиво отразить историю казахского народа. В его произведениях читатель видел неповторимый колорит исторических эпох, быт, обычаи и традиции людей.

В 1997 году Фонд деятелей искусств и писателей Турции признал Мухтара Магауина лучшим писателем тюркского мира. Премия «За заслуги перед тюркским миром» М. Магауину была вручена в Анкаре 7 мая 1998 года самим Президентом Турецкой Республики Сулейманом Демирелем. Писатель также является лауреатом Государственной премии Казахской ССР им. Абая за роман-дилогию «Вешние воды» (1984) и Государственной премии Республики Казахстан. Также М. Магауин удостоен Государственной стипендии в области культуры 2008 года.

В годы Независимости было издано 13-томное собрание произведений писателя, многие из которых переведены на другие языки. В этот период наиболее значительными трудами М. Магауина стали роман «Жармак», в котором автор пытается предугадать будущее казахского государства. А трилогия «Чингисхан» была переведена непосредственно с казахского языка на английский.

Коллектив Международного информационного агентства «Казинформ» от чистого сердца поздравляет мэтра казахской литературы Мухтара Мукановича Магауина и просит принять самые теплые пожелания!