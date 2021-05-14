«Народный контроль» усомнился в сроках сдачи известной алматинской школы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – «Народные контролеры» казахстанско-российской школы-гимназии №54 имени И. В. Панфилова, из числа родителей учащихся, встретились с представителями подрядной организации, которая в рамках программы «Дорожная карта занятости», осуществляет сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии Nur Otan.

«Мы благодарим Алмалинский районный филиал партии и Комиссию партийного контроля при филиале, что пригласили нас сегодня на объект. Родительский чат в телефоне буквально «разрывается» от вопросов и возмущений родителей. Каждая семья в ожидании завершения строительных работ». Сейчас наши дети распределены по двум школам – это №128 и №134. В сложившейся ситуации нас спасает дистанционное обучение, но если в новом учебном году занятия будут проходить в режиме офлайн, то многие столкнутся с трудностями в сопровождении детей в школу и обратно. Потому, что эти школы находятся на далеком расстоянии и работающие родители не совсем готовы к таким маршрутам. Тем, более, если дети будут заниматься во вторую смену», – делится переживаниями родительница.

Представитель подрядной организации согласился с доводами «народных контролеров» и пояснил, что работы ведутся основательно и ввиду того, что в последний раз капитальный ремонт в этой школе проводился 40 лет назад, то большая территория здания пришла в негодность. Следовательно, увеличились и объемы работ.

«К примеру, мы решили заменить полностью полы, потому что доски совсем прогнили. Вот в фойе вскрыли и обнаружили, что под досками ничего нет. Никакого основания, только строительный мусор. Естественно мы не смогли на это закрыть глаза. Ведь это фойе, там во время перемены могут одномоментно пробегать около ста детей! Вы представляете какая это угроза для их жизни? И уже в ходе начала работ мы обнаружили 32 таких пункта на переделку. Школа «пережила» несколько пожаров, была построена в довоенные годы. При обследовании лестниц тоже обнаружили сгнивший металл. Семь месяцев ушло на обращения в различные инстанции и к заказчику для получения разрешения на изменение первоначального плана работ. Мы полностью демонтировали лестницы и заменили их, тогда как в первоначальном проекте значилась только их покраска. Мы по всему зданию сделали усиление металлического каркаса, а это гигантский объём работы. Мы дополнительно вложили от своей организации 35 миллионов, чтобы качественно выровнять стены. Мы всё скрупулезно делаем до мелочей, потому что в ходе работ недостатки вскрываются один за другим. Я обещаю сдать объект в июле этого года», – заявил присутствующим подрядчик.

По словам руководителя поста партийного контроля, расположенного на данном объекте и, члена депутатской фракции партии Nur Otan городского маслихата Асии Акановой, подобные встречи между заинтересованными лицами и конструктивный диалог с глазу на глаз – полностью соответствуют концепции Президента Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство». Кроме того, демонстрируют прозрачность и открытость реализации как партийных проектов, так и государственных программ.

Напомним, открытие школы пришлось на довоенный период – 1938 год. В дальнейшем она стала известной высоким уровнем подготовки выпускников физико-математических и радиотехнических классов. В 1941 году на базе школы был организован военный госпиталь, а в 1942 году ей было присвоено имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, имя которого она гордо носит по сей день.

Ранее в управлении городского планирования и урбанистики Алматы заявили , что одной из старейших школ города №54 будет возвращен исторический облик.