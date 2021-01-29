Народный артист Казахстана Сабит Оразбаев награжден орденом «Барыс» I степени

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев торжественно вручил орден «Барыс» I степени Народному артисту Казахстана, лауреату Государственной премии РК, актеру Казахского национального академического драматического театра имени М. Ауэзова Сабиту Оразбаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этой высокой награды известный актер удостоен Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за особые заслуги в развитии отечественной культуры и сценического искусства, за плодотворную актерскую деятельность.

На церемонии вручения, которая проходила в Алматы, Госсекретарь также поздравил с 85-летием Сабита Оразбаева и зачитал поздравления Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева, адресованные юбиляру.

В своих поздравительных письмах Глава государства и Елбасы высоко оценили заслуги актера и пожелали крепкого здоровья, дальнейших успехов.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, поздравляя юбиляра, надел ему чапан.

Сабита Оразбаева также поздравила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

«Я выражаю благодарность за то, что оценили мой труд. Даже не заметил, как мне уже исполнилось 85 лет. Я очень счастлив. Мой народ сегодня живет в единстве, и это главная ценность. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия», - поблагодарил Сабит Оразбаев.

Сабит Оразбаев – талантливый актер, посвятивший свою жизнь театральной сцене. За полвека своей актерской работы он сыграл более 100 драматических ролей из казахской и мировой классики, современной драматургии.

Начал свой творческий путь с комедийного жанра, блистал в спектаклях «Волчонок под шапкой», «Сватья приехала», «Ох, уж эти девушки», создал яркие образы в спектаклях «Козы Корпеш – Баян сулу» Г. Мусрепова, в «Дяде Ване» А. Чехова и других.

Также Государственный секретарь и министр культуры и спорта встретились с известным казахстанским каскадером, руководителем каскадерской команды «Nomad Stunts» Жайдарбеком Кунгужиновым и поздравили его с присуждением премии «Taurus» Всемирной академии каскадеров (США).

Крымбек Кушербаев отметил, что престижная международная награда – это не только признание высочайшего мастерства каскадеров Казахстана, но и их огромный вклад в продвижение казахстанской культуры и киноискусства в мире.