Народный артист Казахстана Сабит Оразбаев награжден орденом «Барыс» I степени
Этой высокой награды известный актер удостоен Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за особые заслуги в развитии отечественной культуры и сценического искусства, за плодотворную актерскую деятельность.
На церемонии вручения, которая проходила в Алматы, Госсекретарь также поздравил с 85-летием Сабита Оразбаева и зачитал поздравления Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева, адресованные юбиляру.
В своих поздравительных письмах Глава государства и Елбасы высоко оценили заслуги актера и пожелали крепкого здоровья, дальнейших успехов.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, поздравляя юбиляра, надел ему чапан.
Сабита Оразбаева также поздравила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.
«Я выражаю благодарность за то, что оценили мой труд. Даже не заметил, как мне уже исполнилось 85 лет. Я очень счастлив. Мой народ сегодня живет в единстве, и это главная ценность. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия», - поблагодарил Сабит Оразбаев.
Сабит Оразбаев – талантливый актер, посвятивший свою жизнь театральной сцене. За полвека своей актерской работы он сыграл более 100 драматических ролей из казахской и мировой классики, современной драматургии.
Начал свой творческий путь с комедийного жанра, блистал в спектаклях «Волчонок под шапкой», «Сватья приехала», «Ох, уж эти девушки», создал яркие образы в спектаклях «Козы Корпеш – Баян сулу» Г. Мусрепова, в «Дяде Ване» А. Чехова и других.
Также Государственный секретарь и министр культуры и спорта встретились с известным казахстанским каскадером, руководителем каскадерской команды «Nomad Stunts» Жайдарбеком Кунгужиновым и поздравили его с присуждением премии «Taurus» Всемирной академии каскадеров (США).Крымбек Кушербаев отметил, что престижная международная награда – это не только признание высочайшего мастерства каскадеров Казахстана, но и их огромный вклад в продвижение казахстанской культуры и киноискусства в мире.