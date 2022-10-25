Народные гуляния: куда сходить в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня казахстанцы отмечают национальный праздник – День Республики. В столице в этот день запланирован ряд мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 12 часов продолжатся соревнования по конному спорту на территории ипподрома «Қазанат». В олимпийской дисциплине будут состязаться наездники в трех категориях: «Открытый класс», «Молодые лошади гандикап» и «Дети». В первой дисциплине примут участие всадники от 12 до 15 лет включительно, во второй и в третьей – от 16 лет. Общий призовой фонд соревнований составляет около 7 млн тенге. Также планируются скачки. Ожидается, что в них примут участие спортсмены из всех регионов страны.

Кроме того, пройдут состязания по аламан и төп-бәйге с дистанциями 20 и 14 км с призовым фондом 18 млн тенге.

Организаторы обещают, что среди зрителей төп-бәйге будут разыграны ценные призы. Бесплатные билеты для участия в розыгрыше будут раздавать при входе.

В 16 часов на территории площади ЕХРО начнется праздничный концерт «Қазақстаным менің». Завершение планируется в 23 часа. Концерт будут открывать детские и творческие коллективы, также будут участвовать коллективы подведомственных организаций столичного управления культуры, коллектив городской филармонии Астаны.

«В концерте примут участие молодые отечественные эстрадные артисты. Среди участвующих артистов известные хедлайнеры, такие как Маржан Арапбаева, Qanay. Праздничный концерт будет завершать группа «Музарт», - сообщил руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов.

По его словам, на территории EXPO будут торговые палатки, где зрители смогут согреться горячим чаем и перекусить.

В 18:00 в ЦКЗ «Казахстан» пройдет концерт, посвященный творчеству Розы Рымбаевой. На сцене прозвучат такие известные песни, как «Бір бала», «Атамекен», «Қанекей тілім сөйлеші», «Әлия», «Жаңбырлы түн», «Сол бір кездер» в новом исполнении. Также состоится премьера песен «Тыңдарманыма», «Ғажайып шексіздік», «Сенемін мен».

В 19 часов во Дворце мира и согласия начнется национальное музыкальное шоу Máńgilik El Daýysy.

В фойе концертного зала с 17:30 для зрителей будут доступны различные активности. Для того чтобы сохранить воспоминания о вечере, гости смогут сделать фото в специальных фотозонах, также будут доступны панорамные экшен-камеры. Получить свои снимки и видео зрители смогут сразу же на месте. Для погружения в атмосферу шоу в фойе будет действовать система караоке.

На одной площадке свои лучшие хиты исполнят ӘMRE, 2RAR, Нуржан Керменбаев, Yenlik, Ayree и Кайрат Нуртас.

Зрителей ожидает живой звук под музыкальное сопровождение группы Saz&Soul.

В 21:00 с двух точек - с территории возле Атырауского моста (набережная города) и ботанического сада - планируется запустить фейерверк. Длительность салюта составит порядка 10 минут, а количество выстрелов - 3,5 тыс.