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«Народную экспедицию «Дорогой Первого Президента» запускают в Казахстане

28 Ноября 2019 18:22
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«Народную экспедицию «Дорогой Первого Президента» запускают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Дворце мира и согласия дан старт новому проекту Ассамблеи народа Казахстана «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Символами экспедиции станут Дневник и Флаг, которые войдут в собранные материалы и отчеты о работе. 6 июля 2020 года мы их презентуем Елбасы», - сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев.

После этого, он вручил флаг акиму Алматинской области Амандыку Баталову – именно в этом регионе стартует экспедиция.

Данный проект АНК посвящен 25-летию Ассамблеи и направлен на раскрытие выдающихся заслуг Елбасы в основании и построении Независимого Казахстана. Реализация проекта рассчитана на 2020 год, с охватом всех регионов Казахстана и иностранных государств, которые посещал Первый Президент РК.

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Ключевые слова: АНК, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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