Народному артисту Казахстана Досхану Жолжаксынову вручили орден «Отан»
Эту награду известный актер получил согласно Указу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за особый вклад в развитие национальной культуры, кинематографии и театрального искусства.
В мероприятии приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, композитор Толеген Мухамеджанов, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, известные представители культуры и искусства.
«Уважаемый Досхан Калиевич, наверное, в стране нет человека, который бы не знал о вашем многогранном творчестве. Многие годы вы служите казахской духовности, воплощая образы, которые навсегда останутся в памяти страны и в сознании людей. Поэтому у вас столько зрителей, которые восхищаются вашим актерским мастерством, искусством исполнения песен. Как кинорежиссер вы внесли значительный вклад в развитие национальной киноматографии, снимая такие произведения, как «Біржан сал», «Құнанбай», - сказал в своем выступлении Крымбек Кушербаев.
На торжественной церемонии вручения Государственный секретарь также поздравил Досхана Жолжаксынова с 70-летием и зачитал поздравления от имени Первого Президента - Елбасы Н.А. Назарбаева и Главы государства К. К. Токаева, адресованные юбиляру.
Досхан Калиевич родился 7 октября 1951 года в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. В 1969 году поступил в Алма-Атинский государственный институт искусств (ныне Казахская национальная консерватория). В 1972 году стал актером казахского молодежного и детского театра, затем его директором.
Актер сыграл более 200 ролей на театральной сцене и в кино. Он также широко известен как виртуозный исполнитель народных и современных песен казахских композиторов.
Досхан Жолжаксынов внес свой вклад в развитие национального киноискусства, снялся в фильмах «Гаухартас», «Даладағы қуғын», «Алтын күз», «Омпа», «Ақ барыстың ұрпақтары», «Көшпенділер», «Біржан сал» и других.