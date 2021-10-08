Народному артисту Казахстана Досхану Жолжаксынову вручили орден «Отан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев торжественно вручил орден «Отан» народному артисту Казахстана, дважды обладателю государственной премии Досхану Жолжаксынову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эту награду известный актер получил согласно Указу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за особый вклад в развитие национальной культуры, кинематографии и театрального искусства.

В мероприятии приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, композитор Толеген Мухамеджанов, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, известные представители культуры и искусства.

«Уважаемый Досхан Калиевич, наверное, в стране нет человека, который бы не знал о вашем многогранном творчестве. Многие годы вы служите казахской духовности, воплощая образы, которые навсегда останутся в памяти страны и в сознании людей. Поэтому у вас столько зрителей, которые восхищаются вашим актерским мастерством, искусством исполнения песен. Как кинорежиссер вы внесли значительный вклад в развитие национальной киноматографии, снимая такие произведения, как «Біржан сал», «Құнанбай», - сказал в своем выступлении Крымбек Кушербаев.

На торжественной церемонии вручения Государственный секретарь также поздравил Досхана Жолжаксынова с 70-летием и зачитал поздравления от имени Первого Президента - Елбасы Н.А. Назарбаева и Главы государства К. К. Токаева, адресованные юбиляру.

Досхан Калиевич родился 7 октября 1951 года в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. В 1969 году поступил в Алма-Атинский государственный институт искусств (ныне Казахская национальная консерватория). В 1972 году стал актером казахского молодежного и детского театра, затем его директором.

Актер сыграл более 200 ролей на театральной сцене и в кино. Он также широко известен как виртуозный исполнитель народных и современных песен казахских композиторов.

Досхан Жолжаксынов внес свой вклад в развитие национального киноискусства, снялся в фильмах «Гаухартас», «Даладағы қуғын», «Алтын күз», «Омпа», «Ақ барыстың ұрпақтары», «Көшпенділер», «Біржан сал» и других.