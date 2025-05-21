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    22:22, 20 Май 2025 | GMT +5

    Народный целитель сломал жителю Шымкента позвоночник

    Страдая от болей в пояснице, мужчина обратился к врачам, где ему диагностировали остеохондроз поясничного отдела позвоночника и рекомендовали срочную операцию. Однако он решил отказаться от госпитализации и стал искать альтернативные методы лечения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лекари
    Коллаж: Kazinform

    В интернете он нашел «целителя», который предложил свои услуги. Как рассказал сам пациент, «специалист» уложил его на кровать и начал наносить удары молотком по спине. После этого 50-летний мужчина почувствовал онемение в ногах. Несмотря на ухудшение состояния, «знахарь» предложил повторить сеанс на следующий день. Однако уже вечером пациента доставили в больницу с серьезной травмой.

    — Мы провели срочную диагностику — выявлен перелом позвоночника с отрывом спинного мозга. Пациент находился в больнице длительное время, прошел курс интенсивного лечения. Чувствительность в ногах постепенно восстанавливается, — сообщил руководитель городской многопрофильной больницы № 2 Бакытжан Позилов.

    По словам медиков, мужчине повезло: последствия могли быть гораздо серьезнее, вплоть до полной и необратимой инвалидности. Врачи подчеркивают, что подобные случаи — не редкость. Лица без медицинского образования нередко применяют опасные «методики».

    — Сегодня, к сожалению, встречаются «целители», которые при остеохондрозе, грыжах и других патологиях позвоночника используют крайне опасные методы. Привязывают пациента за пальцы ног, бьют по пояснице, прыгают сверху, резко крутят шею. Все это — огромный риск для позвоночника и спинного мозга. Если вы чувствуете недомогание — обращайтесь к врачу, делайте рентген, МРТ. Нельзя любую боль списывать на остеохондроз и «выбивать» ее силой, — подчеркивает Б. Позилов.

    Ранее сообщалось, что женщина впала в кому после «лечения» народными средствами. Она пила куркуму и яблочный уксус, следуя советам из Интернета, чтобы снизить давление.

    В Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» четко определены понятия целительства и традиционной медицины. Сегодня к традиционной медицине относятся гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, су-джок, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения. Что же касается «целителей» и «знахарок», чьи объявления нередко можно встретить в общественных местах, Минздрав призывает граждан быть особенно бдительными.

    Теги:
    Казахстанцы Туркестанская область Здоровье Шымкент Общество
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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