Народный совет станет реально влияющим общественно-политическим институтом — Жанарбек Ашимжан
Закрепление Курултая и Народного совета на конституционном уровне является стратегическим решением на пути формирования ответственного, открытого и инклюзивного государства. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комиссии по конституционной реформе Жанарбек Ашимжан, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам депутата, сегодня перед страной стоит задача формирования нового общественного согласия, основанного на взаимном доверии между властью и обществом, а также необходимость обновления содержания и архитектуры государственного управления.
— Мы взяли курс на укрепление самостоятельности представительной власти и на реальную демократизацию политической системы, отказавшись от ранее применявшихся в Сенате президентских квот и назначений. Этот шаг направлен на усиление баланса между ветвями власти и формирование нового этапа институционального развития. Логическим продолжением данной линии стало вынесение на повестку дня вопроса о расширении полномочий Курултая. Предоставление Курултаю права участвовать в формировании Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии не только повышает независимость этих институтов, но и усиливает их ответственность перед народом, — отметил Жанарбек Ашимжан в интервью агентству.
Ранее Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на V Национальном курултае, состоявшемся в городе Кызылорда, выступил с инициативой создания Народного совета, подчеркнув, что он будет обладать статусом высшего консультативного органа государства.
Народный совет рассматривается как высший консультативный орган, призванный обеспечить устойчивый и институционально выстроенный диалог между обществом и государством. Его ключевая ценность заключается в системном учете мнений и позиций граждан, различных социальных групп и этносов.
— Народный совет будет разрабатывать рекомендации по основным направлениям внутренней политики государства, выдвигать инициативы, направленные на укрепление общественного согласия, общенационального единства и солидарности. Он будет способствовать продвижению базовых принципов страны и общенациональных ценностей. Будет вносить законопроекты в Курултай и выступать с инициативой о проведении республиканского референдума. Эти полномочия выводят Народный совет за рамки формального органа, придавая ему статус реально влияющего общественно-политического института, — подчеркнул депутат Мажилиса.
В то же время член Комиссии отметил, что формирование состава Народного совета на основе принципа ротации позволит обеспечить максимально широкую реализацию демократических принципов. По его словам, такой подход не позволит власти замкнуться и создаст возможность для постоянной реализации новых идей и инициатив.
— Мы должны рассматривать происходящие изменения не как внесение отдельных поправок в Конституцию, а как формирование новой Конституции. Это позволит выстроить новый общественный консенсус, обновленный по содержанию и духу, основанный на воле народа и современных требованиях. Таким образом, закрепление Курултая и Народного совета на конституционном уровне является стратегическим решением на пути формирования ответственного, открытого и инклюзивного государства. Данный процесс можно оценить как новый этап демократического развития Казахстана, — заявил Жанарбек Ашимжан.
Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.