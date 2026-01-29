Народный совет станет реально влияющим общественно-политическим институтом — Жанарбек Ашимжан

По словам депутата, сегодня перед страной стоит задача формирования нового общественного согласия, основанного на взаимном доверии между властью и обществом, а также необходимость обновления содержания и архитектуры государственного управления.

— Мы взяли курс на укрепление самостоятельности представительной власти и на реальную демократизацию политической системы, отказавшись от ранее применявшихся в Сенате президентских квот и назначений. Этот шаг направлен на усиление баланса между ветвями власти и формирование нового этапа институционального развития. Логическим продолжением данной линии стало вынесение на повестку дня вопроса о расширении полномочий Курултая. Предоставление Курултаю права участвовать в формировании Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии не только повышает независимость этих институтов, но и усиливает их ответственность перед народом, — отметил Жанарбек Ашимжан в интервью агентству.

Ранее Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на V Национальном курултае, состоявшемся в городе Кызылорда, выступил с инициативой создания Народного совета, подчеркнув, что он будет обладать статусом высшего консультативного органа государства.

Народный совет рассматривается как высший консультативный орган, призванный обеспечить устойчивый и институционально выстроенный диалог между обществом и государством. Его ключевая ценность заключается в системном учете мнений и позиций граждан, различных социальных групп и этносов.

— Народный совет будет разрабатывать рекомендации по основным направлениям внутренней политики государства, выдвигать инициативы, направленные на укрепление общественного согласия, общенационального единства и солидарности. Он будет способствовать продвижению базовых принципов страны и общенациональных ценностей. Будет вносить законопроекты в Курултай и выступать с инициативой о проведении республиканского референдума. Эти полномочия выводят Народный совет за рамки формального органа, придавая ему статус реально влияющего общественно-политического института, — подчеркнул депутат Мажилиса.

В то же время член Комиссии отметил, что формирование состава Народного совета на основе принципа ротации позволит обеспечить максимально широкую реализацию демократических принципов. По его словам, такой подход не позволит власти замкнуться и создаст возможность для постоянной реализации новых идей и инициатив.

— Мы должны рассматривать происходящие изменения не как внесение отдельных поправок в Конституцию, а как формирование новой Конституции. Это позволит выстроить новый общественный консенсус, обновленный по содержанию и духу, основанный на воле народа и современных требованиях. Таким образом, закрепление Курултая и Народного совета на конституционном уровне является стратегическим решением на пути формирования ответственного, открытого и инклюзивного государства. Данный процесс можно оценить как новый этап демократического развития Казахстана, — заявил Жанарбек Ашимжан.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.