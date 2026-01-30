Народный совет станет институтом общественного доверия в Казахстане — член Конституционной комиссии

— Глава государства неоднократно подчеркивал, что принцип «Слышащее государство» должен быть не просто лозунгом, а реальной практикой. В этом контексте Народный совет становится современным шагом, направленным на укрепление доверия между обществом и властью, на развитие культуры, открытого обсуждения и совместного поиска решений. Он призван объединить общественно-политические объединения, депутатов всех уровней, общественные советы, культурные и социальные сообщества и стать устойчивой площадкой для системного общественного диалога. При этом сохраняется преемственность с Ассамблеей народа Казахстана и институтами Национального курултая. Создание Народного совета преследует несколько ключевых целей: широко вовлекать граждан и общественные объединения в обсуждение социально-экономических и общественно значимых вопросов, повышать качество законодательных решений через экспертное и общественное обсуждение, снижать риски социальной напряженности через постоянный диалог между различными группами общества и государственными органами, — отметил Бубенко.

Он добавил, что Халық Кеңесі будет обладать правом законодательной инициативы и возможностью выступать с предложением о проведении республиканского референдума. Его статус и полномочия предлагается закрепить на конституционном уровне, что делает Народный совет системообразующим институтом публичной власти.

— Особо хочу подчеркнуть, что создание Халық кеңесі соответствует духу и логике конституционных реформ. Это нормы стали правовой основой для формирования новых демократических институтов и развития системы сдержек и противовесов, а также для более широкого вовлечения общества в процессы государственного управления. В этом контексте особое значение приобретает вопрос бережного отношения к природе как конституционной ценности. Природа представляет собой общее благо, а природные ресурсы принадлежат всему обществу и формируют основу качества жизни граждан. их сохранение напрямую связано со здоровьем населения, социальной стабильностью и безопасностью будущих поколений. Закрепление принципов экологической ответственности на уровне Конституции отражает общественный запрос на устойчивое развитие и формирует культуру коллективной ответственности за сохранение условий жизни. Экологическая защита по сути является формой защиты общества и его долгосрочных интересов, — подчеркнул Бубенко.

Кроме того, он отметил значение межэтнического согласия.