Народная партия Казахстана поддержала создание однопалатного парламента

По его словам, Народная партия Казахстана активно участвует в обсуждении предложений Президента Касым-Жомарта Токаева и поддерживает ключевые направления реформ, направленные на укрепление парламентской и правовой системы.

Одним из важнейших элементов обновления страны Магеррамов назвал предложение о переходе к однопалатному парламенту, формируемому на пропорциональной основе. По его мнению, такая модель позволит активизировать партийно-политическую дискуссию и усилить влияние политических партий на государственную политику.

– Пропорциональная избирательная система в однопалатный парламент, безусловно, это усиление политических партий, их влияния на государственную политику. Многопартийная представленность является показателем представительной демократии и основой устойчивости политической системы, — заявил Магеррам Магеррамов.

Он отметил, что новая парламентская модель будет способствовать укреплению роли парламента и обеспечению устойчивости политической системы страны. В этом контексте особое значение, по его словам, имеет конституционное закрепление принципа «Закон и порядок».

– Закон без порядка теряет силу, а порядок без закона становится произволом. Поэтому «Закон и порядок» — это неотъемлемые элементы справедливого общества и гарант безопасности и свободы граждан, — подчеркнул представитель Народной партии.

В завершение выступления Магеррамов выразил уверенность, что предлагаемые изменения в Конституцию создадут эффективный парламент и станут важным фактором дальнейшего общественного развития Казахстана.

Напомним, в эти минуты в прямом эфире проходит третье заседания Комиссии по конституционной реформе.