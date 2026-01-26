Народная партия Казахстана поддержала создание однопалатного парламента
Конституционная реформа и обновление Основного закона являются исторически значимым этапом развития страны. Об этом заявил представитель Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, выступая на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, Народная партия Казахстана активно участвует в обсуждении предложений Президента Касым-Жомарта Токаева и поддерживает ключевые направления реформ, направленные на укрепление парламентской и правовой системы.
Одним из важнейших элементов обновления страны Магеррамов назвал предложение о переходе к однопалатному парламенту, формируемому на пропорциональной основе. По его мнению, такая модель позволит активизировать партийно-политическую дискуссию и усилить влияние политических партий на государственную политику.
– Пропорциональная избирательная система в однопалатный парламент, безусловно, это усиление политических партий, их влияния на государственную политику. Многопартийная представленность является показателем представительной демократии и основой устойчивости политической системы, — заявил Магеррам Магеррамов.
Он отметил, что новая парламентская модель будет способствовать укреплению роли парламента и обеспечению устойчивости политической системы страны. В этом контексте особое значение, по его словам, имеет конституционное закрепление принципа «Закон и порядок».
– Закон без порядка теряет силу, а порядок без закона становится произволом. Поэтому «Закон и порядок» — это неотъемлемые элементы справедливого общества и гарант безопасности и свободы граждан, — подчеркнул представитель Народной партии.
В завершение выступления Магеррамов выразил уверенность, что предлагаемые изменения в Конституцию создадут эффективный парламент и станут важным фактором дальнейшего общественного развития Казахстана.
Напомним, в эти минуты в прямом эфире проходит третье заседания Комиссии по конституционной реформе.