«Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента» стартовала в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В селе Шамалған Карасайского района Алматинской области состоялась торжественная церемония старта проекта Ассамблеи народа Казахстана «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

В церемонии старта проекта приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, аким Алматинской области Амандык Баталов, заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко, депутаты Парламента РК, соратники Первого Президента РК – Елбасы, общественные деятели, научная и творческая интеллигенция, ректоры вузов, молодежь, члены АНК, руководители этнокультурных объединений и др.



Проект «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента» является одним из ключевых в рамках празднования 25-летия АНК, он направлен на закрепление в общественном сознании выдающихся заслуг Елбасы в основании и построении независимого Казахстана.



«Казахстан под руководством Елбасы стал состоявшимся государством. Наш выбор в 1991 году – всех вместе и каждого в отдельности - в пользу мира, дружбы и благополучия, Елбасы называет «счастливым выбором». И трижды счастлив народ Казахстана в том, что 30 лет назад Всевышний послал нам такого лидера, который 30 лет уверенно вел страну и народ через нелегкие испытания. В преддверии 30-летия Независимости политики, ученые, эксперты еще много раз будут возвращаться к оценке роли Елбасы в истории Казахстана», - сказал в своем выступлении заместитель Председателя АНК Жансеит Туймебаев

Празднование своего 25-летия Ассамблея народа Казахстана начинает очень символическим проектом – «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента».

В этой связи, зампред АНК Жансеит Кансеитович подробно рассказал о цели широкомасштабного проекта:

«Мы начинаем празднование 25-летия Ассамблеи народа Казахстана. Во всем мире имя «Нурсултан Назарбаев» стало синонимом понятия мира и согласия. Оно однозначно ассоциируется с названием Ассамблея народа Казахстана.

30 лет Независимости, основание нового Казахстана, успешный транзит от плановой экономики к рынку, международный авторитет миролюбивого государства - все это не просто связано с именем Елбасы, это прямой результат его беспримерной и титанической работы. Каждый из нас сопричастен этим свершениям. Каждый из нас пожинает и пользуется результатом труда Елбасы. Каждый из нас – продолжает его дело.

В этом смысле в проекте «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента» участвует весь народ Казахстана.

Проект имеет несколько глубоких идеологических смыслов.

Дорога Первого Президента – это мировоззренческий проект, который укрепляет наше единство на основе общих ценностей, созданных за годы Независимости.

Дорога Первого Президента – это яркий пример гражданского долга, беззаветного служения Родине и народу для всех граждан Казахстана. Это воспитательный проект, нацеленный на осмысление роли Нурсултана Назарбаева в жизни конкретных людей, предприятий, регионов и страны.

И, наконец, Дорога Первого Президента – это история нашей Независимости, история преодоления, история состоявшегося государства и его народа.

Убежден, что наш проект имеет большие перспективы – он открывает дорогу в будущее и показывает ориентиры каждому новому поколению казахстанцев.

Начиная наш проект, мы ждем, чтобы каждый казахстанец задумался, какую роль в его жизни сыграл Елбасы. Поэтому далеко не случайно мы начинаем работу народной экспедиции здесь, на Родине Елбасы.

Хочу подчеркнуть, что наш проект должен раскрыть и донести до всех еще одну важную идею, что всем нам – современникам Елбасы – выпала великая историческая честь и миссия – строить новый Независимый Казахстан».

В своей речи аким Алматинской области Амандык Баталов подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана является уникальным инструментом гармонизации межнациональных отношений и весомым общественным институтом, ставший символом этнического многообразия республики и ярким примером дальновидности Елбасы.





«Поэтому глубоко символично, что именно Ассамблея народа Казахстана инициировала общенациональный проект «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента». Как вы знаете путь народной экспедиции будет совпадать с главными вехами жизненного пути Нурсултана Абишевича Назарбаева. Первое и самое главное направление посвящено малой родине Лидера Нации – прекрасному краю Жетысу. Как говорится: «Где прошло детство, там и начинается любовь к Родине». Уверен, значимый проект, приуроченный к 25-летию АНК, внесет существенный вклад в укрепление мира, единства и согласия казахстанского народа, глубоко раскрыв выдающиеся заслуги Елбасы. Считаю, свой существенный вклад в ее успешную реализацию внесут и жители Жетысу», – сказал аким области и пожелал удачи народной экспедиции.

В ходе старта своими впечатлениями о Первом Президенте поделились: депутат Сената Парламента РК Ляззат Сулейменова, одноклассник Первого Президента – Елбасы Едиген Жунисбеков, члены Ассамблеи народа Казахстана Атсалим Идигов, Наталья Хоменко, Роза Абилова, учительница начальных классов средней школы имени К.Кошмамбетова Карасайского района села Кошмамбет Эльнара Таштанова и другие.





В конце мероприятия Дневник народной экспедиции «Дорогой Первого Президента» и флаг экспедиции в торжественной обстановке вручены представителям Карагандинской области.



В рамках мероприятия организовано посещение историко-культурного центра «АТАМЕКЕН», посвященного Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы, музея «АНАҒА ҚҰРМЕТ», мемориального комплекса «БАТЫР БАБАЛАР», а также проведены «Уроки единства и согласия».