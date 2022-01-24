Народ верит инициативам Главы государства - секретарь облмаслихата

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Секретарь Жамбылского областного маслихата, заслуженный деятель Республики Казахстан Махтетгали Сарыбеков после встреч с жителями региона поделился впечатлениями с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Прошло две недели после выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Парламенте Республики Казахстан. Встречи с населением, проведенные в районах Жамбылской области, показали, что народ услышал Президента страны, а главное верит ему. Ведь все инициативы Главы государства направлены на улучшение качества жизни, благосостояния простых граждан», - сказал Махметгали Сарыбеков.

Вместе с тем, жителей области особо волнуют конкретные вопросы, от решения которых зависит их дальнейшая судьба, отмечает секретарь областного маслихата.

«Во-первых, Президент поручил новому Правительству «сформировать программу последовательных преобразований». Справится ли Правительство с данной задачей? Ведь особо важно – не просто разработать программу, а конкретно реализовать ее, чтобы люди на себе почувствовали улучшение качества жизни. Во-вторых, являясь аграрным государством, мы до сих пор не можем решить проблему обеспечения населения своими сельхозпродуктами. Приближаются весенне-полевые работы. Сможет ли Правительство сдерживать рост цен на ГСМ? Введенный Президентом мораторий является временной мерой. Нужен четкий механизм государственного регулирования цен на продукты питания (прежде всего, продукты питания социального значения – в Жамбылской области их 18 наименований), бензин, дизель, сжиженный газ, тарифы коммунальных услуг. В-третьих, каким образом будут увеличиваться реальные доходы простого населения, если 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана? И это только часть тех острых масштабных вопросов, которые задавали нам жамбылцы», - рассказал спикер маслихата.

Секретарь Жамбылского областного маслихата от имени жителей региона выразил надежду, что Правительство страны, акимы, местные государственные органы смогут реализовать конкретную программу последовательных преобразований. «Только в этом случае народ будет верить власти. Эта вера станет фундаментом для консолидации казахстанского общества и реальных улучшений в жизни наших соотечественников», - сказал в заключение М. Сарыбеков.