Народ услышал Президента - космонавт Айдын Аимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский космонавт, Қазақстан Республикасының Халық Қаhарманы Айдын Аимбетов поделился впечатлением после выступления Президента РК Касым-Жомарта Токаева на сегодняшнем заседании Мажилиса Парламента страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, хочу поблагодарить нашего Президента за твердость и решительность в эти непростые для всех нас, казахстанцев, дни. Как Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич принял все необходимые меры против террористической атаки для обеспечения безопасности и целостности нашей страны. События, произошедшие в Алматы, мы никогда не забудем. Приношу соболезнования всем родным и близким погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», - сказал космонавт.

«Также выражаю поддержку всех предложений Президента о проведении реформ, которые улучшат условия жизни и благосостояние граждан. Это говорит о том, что народ услышан, и здесь нужно отдать должное Президенту. И что очень важно - народ услышал Президента, верит ему, что мы сможем вместе построить новый Казахстан. Но для этого каждый из нас должен честно трудиться на своем участке. Как руководитель одного из предприятий космической отрасли Казахстана, хочу отметить, что национальная космическая система дистанционного зондирования Земли, эксплуатацию которой ведет наша компания, функционирует в штатном режиме. Предоставленные уполномоченным органам власти космические снимки и данные космического мониторинга содействуют работе по обеспечению национальной безопасности страны», - отметил А. Аимбетов.