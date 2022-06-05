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    10:48, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Народ принимает судьбоносное решение - Касым-Жомарт Токаев о референдуме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на республиканском референдуме на избирательном участке, расположенном в здании столичного Дворца школьников имени аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Исключительность сегодняшнего референдума заключается во внесении изменений и дополнений в действующую Конституцию путем проведения общенационального референдума. Ранее изменения и дополнения в Основной закон принимались Парламентом.

    После голосования Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. В своей речи Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с проведением референдума.

    «Сегодня, по сути, важный исторический день для нашей страны. Народ принимает судьбоносное решение. Никакого принуждения нет. Референдум организован на высоком уровне», — заявил лидер Казахстана.

    Затем Глава государства ответил на ряд актуальных вопросов журналистов, касающихся основных целей и задач конституционной реформы.


    Теги:
    Президент Казахстана Референдум Президент
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