Народ принимает судьбоносное решение - Касым-Жомарт Токаев о референдуме
Исключительность сегодняшнего референдума заключается во внесении изменений и дополнений в действующую Конституцию путем проведения общенационального референдума. Ранее изменения и дополнения в Основной закон принимались Парламентом.
После голосования Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. В своей речи Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с проведением референдума.
«Сегодня, по сути, важный исторический день для нашей страны. Народ принимает судьбоносное решение. Никакого принуждения нет. Референдум организован на высоком уровне», — заявил лидер Казахстана.
Затем Глава государства ответил на ряд актуальных вопросов журналистов, касающихся основных целей и задач конституционной реформы.