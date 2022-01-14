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Народ Казахстана достойно выдержал историческое испытание – депутат Азербайджана

14 Января 2022 10:13
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Народ Казахстана достойно выдержал историческое испытание – депутат Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ – События, которые произошли в Казахстане, в очередной раз свидетельствуют о том, что были, есть и всегда будут определенные заинтересованные политические круги в дестабилизации ситуации в Казахстане. Такое мнение выразил депутат Парламента Азербайджанской Республики, доктор политических наук Эльшад Мирбашир оглу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам депутата, повышение цены на газ вызвало недовольство среди населения в определенных регионах страны.

«Решение о повышении, безусловно, на сто процентов было ошибочным. Во-первых, важно было учитывать, что этот фактор будет использован заинтересованными кругами во вред стабильности и безопасности общества. Несмотря на оперативные и адекватные шаги со стороны Правительства, массовые выступления охватили большую часть республики. Это также свидетельствует о том, что процессы дестабилизации страны управлялись за рубежом», - сказал он.

Политолог считает, что Казахстан является довольно значимой страной в геополитических и геоэкономических процессах современности. Поэтому важно всегда внимательно следить за политическими процессами в стране и за ее пределами.

«Соответственно сомнение и удивление вызывает факт бездействия определенных ответственных госорганов во время массовых беспорядков. Это значит, что все было четко запланировано и реализовано с участием определенных кругов во власти. Поэтому думаю, что руководством было принято верное решение об отправлении Правительства в отставку и о формировании нового Кабинета министров», - отметил Эльшад Мирбашир оглу.

Депутат полагает, что массовые протесты против повышения цен на газ довольно быстро обрели элементы террора и вандализма. Соответственно возникали реальные угрозы для безопасности общества и государственности. В этом ракурсе важно было, как можно оперативно действовать и остановить кровавые беспорядки в стране.

«Если бы не своевременные шаги со стороны руководства, ситуация полностью вышла бы из-под контроля. Если сегодня обстановка в стране стабилизируются, значит на самом деле Президент страны предпринял верные и необходимые шаги», - поделился он.

Политолог подчеркнул, что в обращении к Мажилису К. Токаев анонсировал реформы различного характера.

«Думаю, что также после проведения определенных реформ отношения между властью и обществом будут более предсказуемыми и эффективными. Для этого все предпосылки имеются. Соответственно, считаю, что народ Казахстана выдержал историческое испытание достойно», - резюмировал спикер.

Эльшад Мирбашир оглу убежден, что после этого появятся все возможности для стабильного и непрерывного развития страны в политическом и социально-экономическом планах.


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#Азербайджан   #Политика   #ЧП-2022  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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