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    12:12, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Народ голосует добровольно на референдуме – посол Палестины в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Казахстане Монтасыр Абузеид дал свою оценку республиканскому референдуму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы посетили много участков и наблюдали, как народ голосует. Добровольно, без никакого давления, с хорошим настроением. Мы не видели никаких нарушений. Я желаю казахскому народу под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева успехов и процветания», - сказал Монтасыр Абузеид во время пресс-конференции.

    Ранее наблюдатели от Международной тюркской академии заявили, что не выявили нарушений избирательного права в Казахстане. Наблюдатели из Кыргызстана отметили высокую активность среди населения на референдуме.

    Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

    Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.


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