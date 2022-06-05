Народ голосует добровольно на референдуме – посол Палестины в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Казахстане Монтасыр Абузеид дал свою оценку республиканскому референдуму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы посетили много участков и наблюдали, как народ голосует. Добровольно, без никакого давления, с хорошим настроением. Мы не видели никаких нарушений. Я желаю казахскому народу под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева успехов и процветания», - сказал Монтасыр Абузеид во время пресс-конференции.

Ранее наблюдатели от Международной тюркской академии заявили, что не выявили нарушений избирательного права в Казахстане. Наблюдатели из Кыргызстана отметили высокую активность среди населения на референдуме.

Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.