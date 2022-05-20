20 Мая 2022 18:15

Народ должен сам выбирать свое будущее – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конституционная реформа, инициированная Главой государства, должна многое изменить в жизни страны, прежде всего, в ее политической системе. Казахстанцы готовятся к референдуму, назначенному на 5 июня этого года, где они должны сделать свой гражданский выбор.В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» депутат Сената Парламента РК Едил Мамытбеков изложил свое мнение по поводу предстоящих перемен.

– Как Вы считаете, чем обусловлена необходимость конституционной реформы в нашей стране и для чего поправки в Основной закон вынесены на республиканский референдум?

– После январской трагедии 2022 года жизнь казахстанцев разделилась как бы на «до» и «после» этих событий. В этой связи, Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» инициировал масштабную конституционную реформу.

Политический смысл конституционной реформы – это переход от «суперпрезидентской» к президентской форме правления с сильным Парламентом. Конституция любой страны – не «священная корова». Даже страны с высоким уровнем демократии и свобод не сразу установили незыблемость своих конституционных канонов и принципов. Само время заставляет двигаться в этом направлении. Если смотреть на историю конституционных реформ, то мы видим, что только один раз у нас была принята Конституция на республиканском референдуме в 1995 году. После этого пять раз вносились поправки в Конституцию через Парламент страны – в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах, без учета мнения казахстанцев.

Сегодня мы с вами стоим на пороге совместного восприятия или невосприятия осознанной необходимости в совершенствовании своей Конституции. Это важно, так как намечаемые поправки в Основной закон страны носят характер не только масштабности, но и углубленной содержательности новелл, без чего не может быть создана полноценная законодательная база для построения провозглашаемого Главой государства Нового Казахстана. Поэтому, модернизация конституционных основ предстоит более, чем серьезная.

Предложенные Президентом страны политические реформы носят фундаментальный характер. Они исходят из многолетнего запроса общества на демократизацию политической системы и направлены на обеспечение возможности для граждан влиять на государственные решения, непосредственно участвовать в строительстве Нового Казахстана.

Что касается того, зачем нужно было выносить поправки на референдум, то я выше уже отмечал, что прежде все изменения в Конституцию вносились, практически, без учета мнения народа. Теперь, когда гражданам предоставлена возможность самим решить, вносить поправки или нет, думаю, что это послужит еще большему укреплению национального единства, покажет готовность народа к построению Нового Казахстана.

Изменения вносятся в 33 статьи Конституции, а это треть статей. Поэтому, важно мнение каждого казахстанца для построения Второй республики. Это полностью соответствует духу президентских реформ и Нового Казахстана, в котором народ сам должен принимать важнейшие для страны решения и, фактически, выбирать свое будущее.

– Какие из предлагаемых поправок в Конституцию окажут наибольшее влияние на жизнь нашего общества?

– Прежде всего, реформа коснется организации системы власти в стране. Так, из Основного закона исключаются все нормы, определяющие роль личности в истории страны. В частности, из статьи 46 Конституции предлагается исключить пункт 4 касательно статуса и полномочий Первого Президента Казахстана. Больше не определяется Конституцией и статус «Елбасы». Устанавливаются более демократичные нормы для Президента страны, в рамках перехода от «суперпезидентской» к просто президентской форме правления. Он лишается ряда полномочий. Например, исключается норма о том, что Президент отменяет либо приостанавливает решения акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Впредь Глава государства будет согласовывать кандидатуры на должность акимов областей, городов и столицы с депутатами маслихатов этих регионов и городов. При этом, он должен будет предложить не менее двух кандидатур. Право выбора остается за маслихатами - за кого проголосует большинство, тот и будет избран акимом. Наряду с этим, приостанавливается партийная деятельность Главы государства.

Поправки, которые, на мой взгляд, следует считать главными – это направленные на усиление принципов народовластия, расширение возможностей волеизъявления народа Казахстана. Эти принципы будут реализовываться через усиление позиций и полномочий Парламента, в особенности Мажилиса. Прежде всего, изменения в системе выборности депутатов. Теперь депутаты Мажилиса будут избираться в порядке, установленном конституционным законом по смешанной избирательной системе. И, в качестве «вишенки на торте» – самая важная поправка в статью 6, согласно которой теперь определено, что «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом».

Это создает прочные основы для более полноценного участия народа, каждого гражданина страны в справедливом распределении доходов государства от хозяйственно-производственного использования земли и богатств недр Казахстана.

– Какие направления в законодательстве, на Ваш взгляд, требуют наиболее кардинальных изменений, и почему?

- Мне кажется, что в новой статье 6 Основного закона есть какая-то недосказанность. На мой взгляд, ее надо дополнить следующим содержанием «… От имени народа право собственности осуществляет государство, в порядке, определяемом Конституционным законом». В этом конституционном законе надо четко регламентировать, как государство будет осуществлять права собственности на недра. А без этого закона, определенная в проекте Конституции норма работать не будет.

Далее. В ходе встреч с населением не раз поднимался вопрос о введении выборности региональных акимов непосредственно самим населением области, что значительно отразилось бы на его подотчетности и эффективности работы на местах. Здесь же следует отметить необходимость дальнейшего расширения институтов местного самоуправления, которые, как известно, отстают от потребностей общества и работают в административном, а не в инициативном порядке.

– Какие поправки в Основной закон Вы хотели бы внести, и почему?

– Думаю, в будущем надо пересмотреть систему государственной службы в полном объеме. Согласно статье 3 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, принятой на референдуме, единственным источником государственной власти является народ. Мы живем уже в 21 веке, и я думаю, что пришло время в корне пересмотреть понятие государственной службы. Государственные служащие должны служить не только государству, но и народу, поскольку именно ему по Конституции принадлежит власть. Поэтому, было бы целесообразно ввести в Конституцию понятие «Служение народу Казахстана», поскольку сам Президент служит народу.

Ныне существующее понятие «государственный служащий» я бы предложил заменить на «служащий народу», или иное понятие, но только не «государственный служащий». Думаю, если Президент, согласно Конституции, 20 марта 2019 года, торжественно дал присягу, что верно будет служить народу Казахстана, то и все нижестоящие чиновники, содержащиеся за счет налогов, должны служить тому, кто их содержит, а именно народу.