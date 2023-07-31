Наркотики стоимостью более 580 млн тенге изъяли в Астане и Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке может превышать 580 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности РК.



«17 и 24 июля департаментами КНБ по Астане и Акмолинской области с привлечением спецподразделения Национальной гвардии «Беркут» и при координации органов прокуратуры ликвидирована деятельность двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков.

Из незаконного оборота изъято свыше 29 кг психотропного вещества «мефедрон», более 1 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков», - сообщили в пресс-службе КНБ.

В ведомстве пояснили, что в отношении 4 задержанных граждан республики

с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке может превышать 580 млн тенге.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

Ранее Комитет Национальной безопасности при взаимодействии с МВД Кыргызской Республики провел операцию по ликвидации крупного производства психотропных веществ, распространявшихся на территории стран СНГ.