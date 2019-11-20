Наркотики рекламировали на баннерах в Алматы: полиция ищет заказчиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Баннеры с рекламой наркотиков вывесили в центре Алматы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Асем Жапишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор поста утверждает, что такие рекламы в мегаполисе висели или висят на нескольких центральных улицах.

«На баннере указан QR-код и название сайта, на который можно пройти и купить стафф на любой вкус - спиды, мефедрон, кристаллы - все, что угодно. Более того, люди повесившие баннеры еще и устраивают конкурс, где разыгрывают айфоны и прочие милые вещи. Условие конкурса - сфотографироваться с баннером, выложить у себя, отметить друзей и так далее. То есть, как обычно. Только это не конкурс от фитнес-центра, а от наркодилеров. Кстати, за регистрацию дают 1000 рублей, которые ты на этом сайте тратишь на первую покупку. Отличный способ подсадить детей, правда?» - пишет она.

Асем Жапишева добавила, что такие рекламы висят в центре пяти крупнейших городов Казахстана: в Нур-Султане, Караганде, Шымкенте, Усть-Каменогорске, а также в Узбекистане и Кыргызстане.

«Этот факт уже принят в производство сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу ДП города Алматы. Сам по себе он – вопиющий и требует особого внимания и безотлагательных мер со стороны правоохранительных органов. На данном этапе проверочных мероприятий установлена компания, что разместила данный рекламный билборд, а также заказчик, который в ближайшие часы будет отыскан и доставлен для разбирательства в департамент полиции города Алматы», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

По данным полиции, эти действия однозначно повлекут за собой ответственность, согласно действующему законодательству.

«Тогда-то и будет дана правовая оценка, о ней мы сообщим дополнительно. Однозначно, весь визуальный продукт, установленный данной рекламной компанией по заказу вышеуказанного лица, будет непременно демонтирован», - добавили в полиции.