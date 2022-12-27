Наркотики пытался пронести россиянин из Узбекистана в Казахстан

27 Декабря 2022, 12:30

CАРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Иностранца с наркотиками задержали на пограничном посту «Жибек жолы» в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение о подозреваемом в контрабанде наркотиков.

На молодого человека, переходившего пропускной пункт из Узбекистана в Республику Казахстан, среагировала служебная собака по кличке Капелла. На место пограничники сразу же вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские Сарыагашского района установили, что мужчина оказался гражданином России. При обыске подозреваемого оперативники изъяли у него из белья наркотическое вещество. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическим средством оказался гашиш.

Факт зарегистрировали по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов ограниченного обращения». В отношении иностранца проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.