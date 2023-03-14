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Наркотики обнаружили в домах двух жителей Туркестанской области

14 Марта 2023, 21:23
Наркотики обнаружили в домах двух жителей Туркестанской области Фото: polisia.kz

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Ордабасинского районного отдела полиции установили двух жителей Туркестанской области, которые хранили у себя дома наркотические вещества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С помощью служебной собаки полицейские провели обыск в доме местного жителя, который, по поступившей информации, хранил дома наркотики. Стражи порядка обнаружили у него дома 11 свертков в различных местах. Направленное на экспертизу вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом около 130 граммов.

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При проведении обыска в доме другого сельчанина полицейские обнаружили под диваном бумажный сверток с наркотиком. Согласно экспертизе им также оказалась высушенная марихуана, весом около 19 граммов.

Факты зарегистрировали по ч. 3 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Проводится досудебное расследование.


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