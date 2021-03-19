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Наркотики и оружие хранил у себя дома житель Туркестанской области

19 Марта 2021 17:26
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Наркотики и оружие хранил у себя дома житель Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управление по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области поступило сообщение о том, что один из жителей Тулькубасского района хранит у себя дома наркотики. Стражи порядка сразу же провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого и провели обыск в его доме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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В результате в одной из комнат оперативники обнаружили 4 свертка с содержимым наркотического вещества. Кроме того, в ходе обысковых мероприятий полицейские изъяли у подозреваемого пистолет. Данный факт зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

«Согласно экспертизе, общий вес наркотического средства составила около 3,5 гр. «синтетических наркотиков». Изъятое оружие направлено на экспертизу. Подозреваемый взят под стражу. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование», - сообщили в ДП.

Как известно, наркотики приносят значительный вред здоровью человека, а их распространение влечет строгую уголовную ответственность. Поэтому стражи порядка призывают граждан вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

«Если же Вы стали очевидцем преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102», - добавили в полиции.



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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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