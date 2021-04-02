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Наркосбытчика задержали в Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Апреля 2021, 20:25
Наркосбытчика задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Наркосбытчика задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступила информация о том, что некий местный житель занимается незаконным сбытом наркотических средств. Как выяснилось, подозреваемый сбыл одному из сельчан сверток с марихуаной.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сарыагашского РОП задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Он полностью признался в содеянном.

Согласно экспертизе, изъятое в качестве вещественных доказательств наркотическое средство является марихуаной общим весом свыше 5 грамм. Кроме того, оказалось, что мужчина ранее был судим за совершение преступления, связанного с наркотиками. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

Следствием выясняется причастность жителя района к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливаются каналы поставки наркотических средств на территорию района.


Борьба с преступностью   Турция  
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