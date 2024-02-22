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    13:44, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Нарколабораторию выявили в Кентау

    Нарколабораторию выявили в Кентау
    Фото: polisia.kz

    Сотрудники по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с ДКНБ и прокуратурой установили двух подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на polisia.kz.

    При обыске в доме одного из подозреваемых в Кентау обнаружена нарколаборатория и притон для употребления наркотиков. Также изъяты два флакона с опием, пакет марихуаны, средства для приготовления наркотиков и обрез ружья.

    Подозреваемыми оказались жителями городов Кентау и Туркестан, один из которых состоит на учете, как приверженец деструктивно-религиозного течения. Оба ранее судимые.

    Проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Выясняются все обстоятельства.

    Теги:
    Наркотики Туркестанская область Регионы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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