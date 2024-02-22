Нарколабораторию выявили в Кентау

Сотрудники по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с ДКНБ и прокуратурой установили двух подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на polisia.kz.

При обыске в доме одного из подозреваемых в Кентау обнаружена нарколаборатория и притон для употребления наркотиков. Также изъяты два флакона с опием, пакет марихуаны, средства для приготовления наркотиков и обрез ружья.

Подозреваемыми оказались жителями городов Кентау и Туркестан, один из которых состоит на учете, как приверженец деструктивно-религиозного течения. Оба ранее судимые.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Выясняются все обстоятельства.