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    21:13, 23 Август 2024 | GMT +6

    Нарколабораторию по производству «синтетики» ликвидировали в Алматинской области

    нарколаборатория, синтетика
    Фото: Polisia.kz

    Полицейскими Алматинской области ликвидирована очередная нарколаборатория по производству «синтетики», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе ОПМ «Қарасора» полицейскими Алматинской области на территории Карасайского района ликвидирована очередная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска пристройки во дворе дома обнаружены емкости с жидкостью и полимерные мешки с белым порошком со специфическим запахом, а также реактивы и предметы, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.

    нарколаборатория, синтетика
    Фото: Polisia.kz

    — Наркополицейскими задержан 27-летний мужчина. При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу он получил через Telegram-канал. Проведенная экспертиза показала, что изъятые вещества являются мефедроном в жидком виде весом более 10 кг, в порошкообразном около 150 граммов, а также 30 литров прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков и 80 кг ядовитого вещества «бром», — отметил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

    По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

    наркотики, синтетика
    Фото: Polisia.kz

    Напомним, Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с российскими партнерами был ликвидирован канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому «Северному маршруту».

     

    Теги:
    Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Борьба с наркотиками Алматинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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