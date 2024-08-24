Нарколабораторию по производству «синтетики» ликвидировали в Алматинской области

Полицейскими Алматинской области ликвидирована очередная нарколаборатория по производству «синтетики», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ОПМ «Қарасора» полицейскими Алматинской области на территории Карасайского района ликвидирована очередная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска пристройки во дворе дома обнаружены емкости с жидкостью и полимерные мешки с белым порошком со специфическим запахом, а также реактивы и предметы, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.

Фото: Polisia.kz

— Наркополицейскими задержан 27-летний мужчина. При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу он получил через Telegram-канал. Проведенная экспертиза показала, что изъятые вещества являются мефедроном в жидком виде весом более 10 кг, в порошкообразном около 150 граммов, а также 30 литров прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков и 80 кг ядовитого вещества «бром», — отметил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

Фото: Polisia.kz

Напомним, Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с российскими партнерами был ликвидирован канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому «Северному маршруту».