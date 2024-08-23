Наркоканал афганских наркотиков ликвидирован на границе с Россией - КНБ РК

Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с российскими партнерами ликвидирован канал контрабанды афганских наркотиков по т.н. «Северному маршруту», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Фото: пресс-служба КНБ РК

По итогам операции в августе текущего года в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы.

В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на «черном рынке» могла составить порядка 500 тысяч долларов США.

По данному факту проводится расследование.

Совместные с компетентными органами зарубежных стран мероприятия по противодействию международному наркотрафику продолжаются.

Ранее полицейскими области Жетысу была изъята крупная партия наркотиков у религиозного радикала.