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    09:15, 23 Август 2024 | GMT +6

    Наркоканал афганских наркотиков ликвидирован на границе с Россией - КНБ РК

    ликвидация наркоканала
    Фото: КНБ РК

    Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с российскими партнерами ликвидирован канал контрабанды афганских наркотиков по т.н. «Северному маршруту», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    ликвидация наркоканала
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    По итогам операции в августе текущего года в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы.

    В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на «черном рынке» могла составить порядка 500 тысяч долларов США.

    По данному факту проводится расследование.

    Совместные с компетентными органами зарубежных стран мероприятия по противодействию международному наркотрафику продолжаются.

    Ранее полицейскими области Жетысу была изъята крупная партия наркотиков у религиозного радикала.

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками КНБ Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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